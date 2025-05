Produktivitas 4 Kali Lipat?

“Yang bener ah?”. Jangan protes dulu. Anda boleh percaya boleh juga tidak, tetapi silahkan baca artikel ini. Artikel ini mungkin akan membuka mata Anda, bahwa Anda sebenarnya bisa melipat gandakan produktivitas Anda sampai 4 kali lipat.

Artinya, selama ini kebanyakan orang hanya memiliki produktivitas 25% dari produktivitas maksimum yang bisa diraih. Artinya kita menyia-nyiakan produktivitas hidup kita sampai 75% dalam hidup kita selama ini. Tidak terima? Terserah Anda. Jika Anda ingin meningkatkan produktivitas Anda, silahkan baca artikel ini.

Mungkin Anda pernah mendengar Prinsip Pareto? Prinsip Pareto (aka Aturan Pareto/Hukum Pareto) mengatakan:

Roughly 80% of the effects come from 20% of the causes. Sumber: Wikipedia